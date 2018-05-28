Подготовка к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства и «безвиз» для болельщиков: о чём говорили Лукашенко и Лавров

Александр Лукашенко провёл переговоры с Сергеем Лавровым. Руководитель российского МИДа впервые приехал в Минск после своего переназначения в новом составе правительства. Главной темой встречи стала подготовка к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства.

Позиции сверили – разногласий практически нет. Это, пожалуй, ключевой итог рабочего визита главы российской дипломатии в Минск. МИДы двух стран давно выстроили чёткую систему сотрудничества, что позволяет оперативно решать вопросы двусторонних отношений, а также выступать единым фронтом на международной арене. Отсюда и высокая оценка от Александра Лукашенко: МИДы работают образцово – вот бы и другие министерства так научились.

Подготовка к Высшему Госсовету – отдельный пункт переговорной повестки. В ближайшее время на стол президентам Беларуси и России ляжет концептуальный документ – план развития Союзного государства до 2022 года.

Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудили и международную обстановку – в мире спокойнее не становится. Да и у рубежей Союзного государства растёт напряжение. Горячая новость: Польша не скупится и готова заплатить 2 миллиарда долларов за размещение у себя на территории американской военной базы. Такая активность, безусловно, вызывает тревогу. И, конечно, в этой ситуации Минску и Москве важно иметь полное взаимопонимание в вопросах безопасности.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «У нас единая позиция. Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации. Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других».

Встреча во Дворце Независимости продолжалась около часа. Более подробно союзные отношения обсудили в МИДе. Среди актуальных международных тем – действия НАТО, ситуация вокруг Северной Кореи, Ближний Восток, а также последние решения Киева. Украина, по сути, покидает СНГ.

Документальный итог переговоров – Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о «безвизе» для иностранцев на время крупных спортивных турниров в Беларуси и России.

Министры сняли визовые барьеры для иностранцев. Пока временно. Соглашение будет действовать в дни Чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне, и в период IIЕвропейских игр – их Беларусь примет в следующем году. Таким образом, иностранным болельщикам не нужна будет ни российская, ни белорусская виза, если они едут на матчи в Москву транзитом через Минск. И наоборот.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане. И мы договорились, как конкретно и предметно двигаться дальше в этом направлении. В соответствии с этим документом, на период проведения чемпионата мира по футболу в этом году для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля 2018 года».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Этот документ не только имеет практическое значение для болельщиков спортивных мероприятий, о которых я ранее упомянул, но и является важным шагом на пути формирования единого визового пространства. И о том, как двигаться к заключению уже соответствующего всеобъемлющего межправительственного соглашения на эту тему, мы сегодня подробно говорили и наметили конкретные шаги».

Но даже такой «безвиз» – с оговорками и условиями – по оценке специалистов, позволит привлечь к соревнованиям больше болельщиков. Ведь стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивается почти в 15 миллиардов долларов. 11 городов, 12 стадионов и миллион выписанных «паспортов болельщика». А ещё – десятки гостиниц и даже новый аэропорт. Компенсировать затраты и дать возможность заработать помогут именно туристы. С открытием транзита через Беларусь гостей «мундиаля станет больше».

Скандальность – ещё одна черта грядущего чемпионата, который готовился на фоне обострения отношений России и Запада. Звучали предложения забрать «мундиаль» у России, бойкотировать его. Но FIFAне нашла оснований ни для того, ни для другого.

Дмитрий Носов, бронзовый призёр Олимпиады в Афинах: «Чемпионат мира по футболу – это один из самых дорогих брендов. Это колоссальнейший рынок. И руководству футбола невыгодно оскандаливать его, терять акции, терять прибыль».

В выигрыше и Беларусь: иностранные болельщики II Европейских игр смогут приехать в гости через Россию. Подводя итоги переговоров, в дипломатических кругах часто говорят: прошли в тёплой дружеской обстановке. Но в данном случае скорее подходит выражение из спортивной терминологии: это была игра в одной команде.