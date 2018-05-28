Госсовет, НАТО и ЕАЭС: что обсуждали Лавров и Лукашенко на встрече

Российско-белорусское сотрудничество и международную обстановку сегодня обсудили президент Александр Лукашенко и глава МИД России Сергей Лавров, сообщает телеканал «МИР 24».

«Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз с вами обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент», – заявил Лукашенко.

Одной из главных тем переговоров стало взаимодействие в рамках ЕАЭС . Стороны выразили намерение вести диалог не только с участниками Экономического союза, но и с партнерами за рубежом. Единая позиция у Беларуси и России и в отношении ЕС и НАТО.

«У нас единая позиция. Мы – союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации. Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми странами без исключения. В том числе – диалог, который сейчас начинает активно развиваться между ЕАЭС и зарубежными партнерами», – подчеркнул Лавров.