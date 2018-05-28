Трое браконьеров Браславском районе выловили рыбы почти на Br21 тыс.

В УСК по Витебской области сообщили, что местные жители ловили рыбу сетями в озере Дривяты возле деревни Дукели ночью 26 мая.

46-, 34- и 47-летний местные жители рыбачили сетями. Они выловили 27 лещей, 26 линей, 4 судаков, 1 золотого и 2 серебряных карасей, 1 щуку и 13 окуней. Природе нанесен ущерб на 20 900 рублей, пишет БЕЛТА.

В результате рейда, который проводили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, браконьеров задержали на берегу озера.

46-летний и 34-летний мужчины были задержаны. Решается вопрос о применении к ним меры пресечения – домашний арест. Третий подозреваемый «находится под обязательством о явке».