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Трое браконьеров Браславском районе выловили рыбы почти на Br21 тыс.
29.05.2018 21:14 — Разное | Аргументы и факты
В УСК по Витебской области сообщили, что местные жители ловили рыбу сетями в озере Дривяты возле деревни Дукели ночью 26 мая.
46-, 34- и 47-летний местные жители рыбачили сетями. Они выловили 27 лещей, 26 линей, 4 судаков, 1 золотого и 2 серебряных карасей, 1 щуку и 13 окуней. Природе нанесен ущерб на 20 900 рублей, пишет
В результате рейда, который проводили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, браконьеров задержали на берегу озера.
46-летний и 34-летний мужчины были задержаны. Решается вопрос о применении к ним меры пресечения – домашний арест. Третий подозреваемый «находится под обязательством о явке».
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В результате рейда, который проводили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, браконьеров задержали на берегу озера.
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