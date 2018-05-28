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Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами
Новости Беларуси. Минск и Москва сверяют часы: подготовку к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства обсудили 29 мая во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России. Сергей Лавров в нашей стране с первым рабочим визитом после переназначения на должность. Разговор получился конструктивным. В центре внимания – не только реализация совместных двухсторонних проектов, но и активное сотрудничество на международной арене.
Взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств сегодня детально обсудили и главы МИД двух стран. Анастасия Иванникова о продуктивном переговорном дне.
Дипломата Сергея Лаврова представлять уж точно не нужно – фигура известная, внешнеполитические интересы России представляет вот уже 14 лет. Его карьера началась еще в 1972.
На повестке дня актуальный вопрос – предстоящее заседание ВГС, которое в июне будет принимать Минск. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили совсем недавно на полях саммита в Сочи, теперь разговор уже во Дворце Независимости. Именно на заседании Высшего госсовета определятся с направлениями развития Союзного государства до 2022-го года.
Потом этот документ назвали «по-хорошему амбициозным». В нем все: от формирования единого правового пространства до экономических, гуманитарных и других аспектов. В целом же разговор во Дворце Независимости получился конструктивным.Сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран, совместные экономические проекты, работа Союзного государства...
Уже после беседы с белорусским Президентом Сергей Лавров сказал журналистам: на этой встрече еще раз прозвучало то, что Россия и Беларусь были и остаются союзниками, которые не ищут ни с кем конфронтации.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Анастасия Иванникова, СТВ:
А это рост как минимум на 23,5 %. Хороший темп взяли и в 2018 году: за январь-март наторговали больше, чем на 8 миллиардов долларов. Об успехах в экономике и не только говорили и в белорусском МИДе.
А еще о поступательном и последовательном развитии белорусско-российского политического диалога. Одно из подтверждений – постоянное совершенствование договорно-правовой базы. Сегодня она пополнилась новым соглашением, межправительственным. Оно урегулирует вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия – особенно актуально в преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу и Вторых Европейских игр. А еще это важный шаг на пути формирования общего визового пространства.
Особое внимание дипломатов, конечно же, отдано международному диалогу. А точнее, взаимодействию на мировых площадках: ООН, ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества (Беларусь примет активное участие в предстоящем саммите в Циндао). Говорили и об СНГ. В последнее время Украина не принимала участия в заседаниях Содружества. Тем не менее, СНГ всегда была, есть и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов сотрудничества – это не раз подчеркнули, отвечая на вопросы журналистов, оба дипломата.
Владимир Макей добавил: Беларусь сожалеет о решении Украины отозвать своих представителей из уставных органов СНГ. Тем временем Беларусь и Россия заинтересованы в развитии интеграционных процессов. Углубляем сотрудничество в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
О международной обстановке и проблематике безопасности Сергей Лавров говорил не только на переговорах. Еще перед преподавателями, студентами и слушателями Академии управления. Своеобразный мастер-класс от дипломата для будущих дипломатов. Такие открытые беседы особенно ценны. Уже в конце встречи студенты сказали: было бы здорово, чтобы они стали традиционными.
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Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами
Новости Беларуси. Минск и Москва сверяют часы: подготовку к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства обсудили 29 мая во Дворце Независимости,...
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