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Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

29.05.2018 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск и Москва сверяют часы: подготовку к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства обсудили 29 мая во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России. Сергей Лавров в нашей стране с первым рабочим визитом после переназначения на должность. Разговор получился конструктивным. В центре внимания – не только реализация совместных двухсторонних проектов, но и активное сотрудничество на международной арене.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств сегодня детально обсудили и главы МИД двух стран. Анастасия Иванникова о продуктивном переговорном дне.

Дипломата Сергея Лаврова представлять уж точно не нужно – фигура известная, внешнеполитические интересы России представляет вот уже 14 лет. Его карьера началась еще в 1972.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Александр Лукашенко: Всегда привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации

На повестке дня актуальный вопрос – предстоящее заседание ВГС, которое в июне будет принимать Минск. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили совсем недавно на полях саммита в Сочи, теперь разговор уже во Дворце Независимости. Именно на заседании Высшего госсовета определятся с направлениями развития Союзного государства до 2022-го года.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Сергей Лавров: У нас пока нет каких-то препятствий, которые бы заставляли менять подход к заседанию Высшего госсовета Союзного государства

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Потом этот документ назвали «по-хорошему амбициозным». В нем все: от формирования единого правового пространства до экономических, гуманитарных и других аспектов. В целом же разговор во Дворце Независимости получился конструктивным.Сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран, совместные экономические проекты, работа Союзного государства...

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Уже после беседы с белорусским Президентом Сергей Лавров сказал журналистам: на этой встрече еще раз прозвучало то, что Россия и Беларусь были и остаются союзниками, которые не ищут ни с кем конфронтации.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами. В том числе диалог, который сейчас начинает активно развиваться между Евразийским экономическим союзом с одной стороны и зарубежными партнерами.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Анастасия Иванникова, СТВ:
Такие рабочие визиты уже привычная практика, обмениваемся ежегодно. Все для того, чтобы обсудить весь комплекс белорусско-российских отношений во внешнеполитической сфере. Благодаря этому и не только наш диалог всегда был и остается на высоком уровне. Политика, экономика, социальная сфера, культура. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил примерно 32 миллиарда долларов.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

А это рост как минимум на 23,5 %. Хороший темп взяли и в 2018 году: за январь-март наторговали больше, чем на 8 миллиардов долларов. Об успехах в экономике и не только говорили и в белорусском МИДе.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

А еще о поступательном и последовательном развитии белорусско-российского политического диалога. Одно из подтверждений – постоянное совершенствование договорно-правовой базы. Сегодня она пополнилась новым соглашением, межправительственным. Оно урегулирует вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия – особенно актуально в преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу и Вторых Европейских игр. А еще это важный шаг на пути формирования общего визового пространства.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Особое внимание дипломатов, конечно же, отдано международному диалогу. А точнее, взаимодействию на мировых площадках: ООН, ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества (Беларусь примет активное участие в предстоящем саммите в Циндао). Говорили и об СНГ. В последнее время Украина не принимала участия в заседаниях Содружества. Тем не менее, СНГ всегда была, есть и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов сотрудничества – это не раз подчеркнули, отвечая на вопросы журналистов, оба дипломата.

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

Владимир Макей добавил: Беларусь сожалеет о решении Украины отозвать своих представителей из уставных органов СНГ. Тем временем Беларусь и Россия заинтересованы в развитии интеграционных процессов. Углубляем сотрудничество в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Макей и Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз на время прохождения ЧМ по футболу и II Европейских игр

Лавров: На основах взаимной выгоды и равной неделимой безопасности мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами

О международной обстановке и проблематике безопасности Сергей Лавров говорил не только на переговорах. Еще перед преподавателями, студентами и слушателями Академии управления. Своеобразный мастер-класс от дипломата для будущих дипломатов. Такие открытые беседы особенно ценны. Уже в конце встречи студенты сказали: было бы здорово, чтобы они стали традиционными.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Москва сверяют часы: подготовку к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства обсудили 29 мая во Дворце Независимости,...
 
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