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«Музыка – это хорошая возможность донести что-то дорогое, важное, близкое»: арт-фэст «Фасоля-2018» в имении Сула
Новости Беларуси. Талант ощупь: уникальный арт-фестиваль «Фасоля» для людей, имеющих проблемы со зрением, прошел в панском имении Сула Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2018 году под открытым небом собрались более 200 человек из всех регионов страны. Среди участников – лучшие творческие коллективы страны. Артисты самодеятельности хотя и имеют проблемы со здоровьем, однако на талантах и креативности это не сказывается.
Алена Чернявская побывала на необычном фестивале.
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«Музыка – это хорошая возможность донести что-то дорогое, важное, близкое»: арт-фэст «Фасоля-2018» в имении Сула
Новости Беларуси. Талант ощупь: уникальный арт-фестиваль «Фасоля» для людей, имеющих проблемы со зрением, прошел в панском имении Сула Дзержинского района,...
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