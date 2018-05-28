«Музыка – это хорошая возможность донести что-то дорогое, важное, близкое»: арт-фэст «Фасоля-2018» в имении Сула

Новости Беларуси. Талант ощупь: уникальный арт-фестиваль «Фасоля» для людей, имеющих проблемы со зрением, прошел в панском имении Сула Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году под открытым небом собрались более 200 человек из всех регионов страны. Среди участников – лучшие творческие коллективы страны. Артисты самодеятельности хотя и имеют проблемы со здоровьем, однако на талантах и креативности это не сказывается.

Алена Чернявская побывала на необычном фестивале.