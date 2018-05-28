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«Мы собираем лидеров, чтобы услышать, чем живут наши дети»: Форум детских и молодежных инициатив в Столбцах-2018
Новости Беларуси. В Столбцовском районе прошел областной форум детских инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение двух дней в оздоровительном лагере «Неман» собрались школьные лидеры из всех районов области. В Год малой родины они презентовали свои проекты и предлагали взрослым идеи по благоустройству населенных пунткав и предлагали, как сделать летние каникулы интересными и полезными.
Кира Карлович оценила идеи подростков.
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«Мы собираем лидеров, чтобы услышать, чем живут наши дети»: Форум детских и молодежных инициатив в Столбцах-2018
Новости Беларуси. В Столбцовском районе прошел областной форум детских инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В течение двух дней в оздоровительном...
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