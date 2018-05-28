«Мы собираем лидеров, чтобы услышать, чем живут наши дети»: Форум детских и молодежных инициатив в Столбцах-2018

Новости Беларуси. В Столбцовском районе прошел областной форум детских инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение двух дней в оздоровительном лагере «Неман» собрались школьные лидеры из всех районов области. В Год малой родины они презентовали свои проекты и предлагали взрослым идеи по благоустройству населенных пунткав и предлагали, как сделать летние каникулы интересными и полезными.

Кира Карлович оценила идеи подростков.