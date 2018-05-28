Атака клонов продолжается: Путин назначил очередного типового губернатора

Владимир Путин назначил губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа бывшего замглавы региона Дмитрия Артюхова. Он занял место Дмитрия Кобылкина, которого 18 мая назначили главой федерального министерства природных ресурсов и экологии.













Артюхов стал уже пятым российским губернатором, назначенным за последний год и вписывающимся в образ «управленца-технократа»: чиновника в очках с выбритым лицом и короткой стрижкой с залысиной.









Слева направо: нижегородский губернатор Глеб Никитин, самарский губернатор Дмитрий Азаров, омский губернатор Александр Бурков, ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Фото с сайта znak.com





При этом Артюхов стал не только одним из самых молодых технократов, но и одним из самых молодых региональных глав в целом. На главную должность в ЯНАО бывшего заместителя губернатора по экономике назначили в 30 лет.





Четвёртым клоном «чиновника-технократа» оказался глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев, которого назначили 28 мая.









Айсен Николаев. Фото Владислава Левочкина, РИА «Новости»