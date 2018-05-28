|
КХП-БНФ проведет митинг-реквием в Куропатах
В воскресенье, 3 июня, с 13 до 16.00 на территории народного мемориала Куропаты состоится митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный годовщине открытия правды о массовых расстрелах в Куропатах в сталинские времена.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook заместитель председателя Консервативно-христианской партии БНФ Сергей Попков, передает
Именно в этот день, 3 июня 1988 года, в газете «Литература и искусство» была напечатана статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты – дорога смерти».
Планируется, что возле Креста Страданий будет развернута выставка фотоматериалов и документов на стендах, пройдут выступления. Затем участники акции пройдут к возвышенности в центре мемориала: будут выступать с речами, состоится декламация стихов, посвященных Куропатам, и произведений белорусских поэтов.
Мингорисполком дал разрешение на проведение митинга-реквиема.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 3 июня, с 13 до 16.00 на территории народного мемориала Куропаты состоится митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный годовщине открытия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)