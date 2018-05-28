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На Брестчине разыскивают сбежавшую из дома 15-летнюю молодую маму

29.05.2018 21:09 — Разное | Партизан  
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Она недавно родила мальчика. Документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.

15-летняя Диана Морозова из деревни Старомлыны Дрогичинского района Брестской области сбежала из дома, сообщает милиция региона. Девочка учится в школе, недавно родила ребенка.




Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Но семья забрала мальчика: документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.

24 мая девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее она неоднократно бродяжничала, признавалась в занятиях проституцией, может находиться на остановочных пунктах общественного транспорта, автодорогах.

В школе переживают, что ученица ушла из дома буквально за несколько дней до последнего звонка. В начале июня она должна сдавать экзамены за курс базовой школы, но теперь неясно, как педагогам поступить в необычной ситуации, пишет «СБ».

Приметы разыскиваемой: на вид 15−16 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, до плеч, глаза голубые.


Была одета: платье темного цвета; темные летние балетки. При себе имела рюкзак темного цвета со школьными принадлежностями. Может представляться Анной, Викой, Юлией, Розой.

Если вам стало что-либо известно о возможном местонахождении Морозовой Д.А., милиция просит незамедлительно сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции, либо по тел. 8−01644−33999, либо 8-033−6393772 (МТС).


 
 
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Она недавно родила мальчика. Документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.
 
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