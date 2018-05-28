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Холера, чума, эбола… В Беларуси опубликовали перечень опасных для посещения стран
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года регистрировались и продолжают иметь место опасные для жизни инфекции.
Большинство стран из списка представляют Африканский и Азиатский регионы, пишет
В самом РЦГиЭ проделанную работу назвали «перечнем стран, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, включая страны, в которых в 2016-2018 гг регистрировались случаи таких заболеваний»
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Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь (РЦГиЭ) опубликовал перечень стран, где в последние два года...
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