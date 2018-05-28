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В России отзывают больше 130 тысяч Volkswagen и Skoda. Эти машины могут быть и у беларусов
В России тоже иногда отзывают машины.
Притом по пустяковой, на первый взгляд, причине: у буксирной проушины, которая поставляется вместе с этими автомобилями, могут быть дефекты сварки, пишет
Замена буксировочных проушин на всех отозванных авто обойдется Volkswagen Group примерно в 320 тысяч долларов.
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В России тоже иногда отзывают машины.
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