Глава Центра белорусской драматургии 1 июня встретится с любителями театра

Известный белорусский режиссер, актер, руководитель Центра белорусской драматургии Александр Марченко встретится с поклонниками театра 1 июня. На встречу, которая состоится в 19.00 в книжном магазине "Логвінаў" приглашаются все желающие.

Творческая встреча пройдет в преддверии премьеры спектакля "С училища" Центра визуальных и исполнительных искусств "АРТ Корпорейшн". Ожидается, что Александр Марченко на ней расскажет о своем новом проекте, «неудобных спектаклях», работе с современной драматургией, любимых книгах и ответит на вопросы зрителей.

Организаторы встречи также обещают возможность для желающих приобрести со скидками билеты на постановки режиссера, а также продукцию книжного магазина.

Вход свободный! Регистрация обязательна. Место проведения: Книжный магазин "Логвінаў" (пр-т. Независимости, 37А).

