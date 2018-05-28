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Глава Центра белорусской драматургии 1 июня встретится с любителями театра
Известный белорусский режиссер, актер, руководитель Центра белорусской драматургии Александр Марченко встретится с поклонниками театра 1 июня. На встречу, которая состоится в 19.00 в книжном магазине "Логвінаў" приглашаются все желающие.
Творческая встреча пройдет в преддверии премьеры спектакля "С училища" Центра визуальных и исполнительных искусств "АРТ Корпорейшн". Ожидается, что Александр Марченко на ней расскажет о своем новом проекте, «неудобных спектаклях», работе с современной драматургией, любимых книгах и ответит на вопросы зрителей.
Организаторы встречи также обещают возможность для желающих приобрести со скидками билеты на постановки режиссера, а также продукцию книжного магазина.
Вход свободный!
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Известный белорусский режиссер, актер, руководитель Центра белорусской драматургии Александр Марченко встретится с поклонниками театра 1 июня. На встречу,...
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