Крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс" осведомлённый источник.

"В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект д. 48 в здании универмага "Пассаж"", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Из горящего здания эвакуировано более тысячи человек.

"Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек", - сказал источник.