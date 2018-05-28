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В центре Петербурга горит универмаг "Пассаж"

29.05.2018 20:36 — Разное | Интерфакс  
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Крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс" осведомлённый источник.

"В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект д. 48 в здании универмага "Пассаж"", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Из горящего здания эвакуировано более тысячи человек.

"Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек", - сказал источник.

 
 
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Крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс" осведомлённый источник. "В экстренные службы города...
 
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