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В центре Петербурга горит универмаг "Пассаж"
Крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс" осведомлённый источник.
"В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект д. 48 в здании универмага "Пассаж"", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Из горящего здания эвакуировано более тысячи человек.
"Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек", - сказал источник.
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Крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс" осведомлённый источник. "В экстренные службы города...
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