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Стрельба в Бельгии: репортаж ОНТ с места событий

29.05.2018 21:56 — Разное | ОНТ  
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В бельгийском городе Льеж 29 мая произошла стрельба, унесшая жизни четырёх человек.

Наш корреспондент Руслан Поддубский работает на месте событий.

Оцепление ещё не снимают – полицейские ленты, блокпосты, движение в центре города перекрыто. Здесь продолжают работать оперативные группы, следователи, спецслужбы. Несмотря на то, что все произошло ещё в первой половине дня. Точнее, в 10:30. На бульваре Аврой – это одна из центральных улиц 200-тысячного города Льеж.

Точная картина, скорее всего, будет восстановлена через пару дней, но сейчас она выглядит примерно так: патрульные (две женщины-полицейские) остановили для проверки документов парня, который внезапно достал нож, нанёс им несколько ударов, отобрал у одной оружие, в упор растрелял обеих и попытался скрыться. Очевидцы успели сообщить об этом в полицию.

Местный житель Мохаммед показывает кадры с телефона, на которых видно, как дальше разворачивались события. Всё произошло буквально на его глазах. Нападавший, понимая, что находится в окружении, стал хаотично искать выход, забежал в кафе, потом сменил место укрытия и рванул в лицей (это учебное заведение находится рядом). Там он захватил в заложники кого-то из работников, но через какое-то время выскочил на улицу и вступил в перестрелку с силовиками. Кадры его ликвидации также попали на любительское видео.

Стрелок скончался на месте. Более того, в ходе перестрелки пули попали в проезжающий мимо автомобиль, от чего также на месте погиб 22-летний водитель. Кроме этого, в перестрелке были ранены двое полицейских.

Полиция уже распространила информацию: нападавший – Бенджамин Эрманн 1985 года рождения, то есть ему примерно 33 года. Это человек с приличным криминальным прошлым (был судим, привлекался за разбой, драки, и буквально два дня назад покинул камеру). Именно в криминальной среде, говорят в полиции, он приобщился к радикальным настроениям. Тем не менее, он никогда не попадал в поле зрения силовых структур за связи с террористическими группировками. Дело в том, что сегодняшие убийства власти Бельгии решили рассматривать как очередной теракт.

Конечно, власти пытаются всех успокоить, объясняя что всё под полным контролем. Однако череда терактов в Европе и самой Бельгии, самым крупным из которых стали атаки двухлетней давности в брюссельском метро и аэропорту, говорят о незащищенности от самой страшной угрозы. И вызывают всё большую волну критики в обществе.

Уровень террористической угрозы в Бельгии остаётся на уровне 2-х из 4-х возможных. Даже после атаки в Льеже повышать его власти не намерены, подчёркивая, что на сегодняшний день цифра «2» отображает реальное положение вещей. По 4-балльной шкале она, может быть, и не самая высокая, но угроза всё-таки остаётся.

 
 
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​В бельгийском городе Льеж 29 мая произошла стрельба, унесшая жизни четырёх человек.
 
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