«Штадлер» готов наращивать объёмы производства в Беларуси

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Быстрые, стильные, ультросовременные. За 8 лет на городских и региональных линиях электропоезда «Штадлер» стали визитной карточкой «беларускай чыгункі».

Комфортные составы с первого взгляда понравились нашим пассажирам, и вскоре отношения перешли на новый уровень. В 2014 в Фаниполе открылось знаковое для Беларуси предприятие. До этого в нашей стране, имеющей колоссальный машиностроительный потенциал, поезда не производили. Поэтому масштабный инвестиционный проект поддержал лично Президент Беларуси.

Партнёры отметили, что и Швейцария, и Беларусь ассоциируются с качеством. Поэтому неудивительно, что выпущенные под Минском поезда не вызвали даже малейших нареканий у покупателей – ни на постсоветсом пространстве, ни в Евросоюзе. Хотя сами заказчики замедлили стремительный набор скорости этого предприятия. Российский «Аэроэкспресс» заказал 25 двухэтажных составов на 118 вагонов, но из-за экономического кризиса не смог оплатить даже половину. Благо «Штадлер-Минск» проложил экспортные рельсы в Закавказье: пять двухэтажных составов ушли в Азербайджан, четыре – в Грузию. В ближайшие два года Баку купит ещё четыре поезда. Чтобы загрузить мощности белорусского предприятия, владелец компании решил перенести в Фаниполь производство отдельных узлов с заводов в Швейцарии, Венгрии и Польше. Хороший деловой ход, учитывая амбициозные планы в Беларуси и поддержку на самом высоком уровне.

Прежде чем обсудить перспективы, Петер Шпулер говорит о позитивных изменениях в работе «Штадлер-Минск». Успешные поставки на рынок Европейского Союза: Норвегия подписала контракт до 2020 года сразу на 18 поездов, 11 составов покупает Венгрия. 44 вагона заказал Минский метрополитен. Ещё 20 электропоездов поставят Белорусской железной дороге. Оживает и российский рынок.

Петер Шпулер, председатель совета директоров, владелец группы компаний «Штадлер»:«Сейчас мы готовим к отправке заказ на трамваи для Санкт-Петербурга. Кроме того, я вёл переговоры с «Аэроэкспрессом», и похоже, что они готовы к новому контракту».

Самое время для роста.«Штадлер» построит в Фаниполе производство преобразователей для электромоторов трамваев и поездов. Это уникальные технологии, – подчёркивает швейцарский миллиардер. Инновационный проект должен стать одним из самых передовых заводов в мире.

Петер Шпулер, председатель совета директоров, владелец группы компаний «Штадлер»:«Преобразователи будут, в том числе, экспортироваться в страны Западной Европы как отдельная продукция. Также будет расширено существующее производство вагонных кузовов до 300 единиц. В общей сложности два этих проекта потребуют около 25 миллионов евро инвестиций. И на следующем этапе мы хотим ещё больше расширить производство этих вагонных кузовов до 450 штук в год. Мы очень довольны высоким уровнем квалификации и трудоспособностью белорусских специалистов. Могу только посоветовать всем западным инвесторам использовать это».

«Штадлер-Минск»вышел уже и на межконтинентальный уровень. Завод в Фаниполе открывает экспорт в Южную Америку. Вскоре начнутся поставки трамваев для боливийского города Качабамба. Это историческое событие для всей группы компании «Штадлер».