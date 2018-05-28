ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Штадлер» готов наращивать объёмы производства в Беларуси

29.05.2018 22:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Быстрые, стильные, ультросовременные. За 8 лет на городских и региональных линиях электропоезда «Штадлер» стали визитной карточкой «беларускай чыгункі».

Комфортные составы с первого взгляда понравились нашим пассажирам, и вскоре отношения перешли на новый уровень. В 2014 в Фаниполе открылось знаковое для Беларуси предприятие. До этого в нашей стране, имеющей колоссальный машиностроительный потенциал, поезда не производили. Поэтому масштабный инвестиционный проект поддержал лично Президент Беларуси.

Партнёры отметили, что и Швейцария, и Беларусь ассоциируются с качеством. Поэтому неудивительно, что выпущенные под Минском поезда не вызвали даже малейших нареканий у покупателей – ни на постсоветсом пространстве, ни в Евросоюзе. Хотя сами заказчики замедлили стремительный набор скорости этого предприятия. Российский «Аэроэкспресс» заказал 25 двухэтажных составов на 118 вагонов, но из-за экономического кризиса не смог оплатить даже половину. Благо «Штадлер-Минск» проложил экспортные рельсы в Закавказье: пять двухэтажных составов ушли в Азербайджан, четыре – в Грузию. В ближайшие два года Баку купит ещё четыре поезда. Чтобы загрузить мощности белорусского предприятия, владелец компании решил перенести в Фаниполь производство отдельных узлов с заводов в Швейцарии, Венгрии и Польше. Хороший деловой ход, учитывая амбициозные планы в Беларуси и поддержку на самом высоком уровне.

Прежде чем обсудить перспективы, Петер Шпулер говорит о позитивных изменениях в работе «Штадлер-Минск». Успешные поставки на рынок Европейского Союза: Норвегия подписала контракт до 2020 года сразу на 18 поездов, 11 составов покупает Венгрия. 44 вагона заказал Минский метрополитен. Ещё 20 электропоездов поставят Белорусской железной дороге. Оживает и российский рынок.

Петер Шпулер, председатель совета директоров, владелец группы компаний «Штадлер»:«Сейчас мы готовим к отправке заказ на трамваи для Санкт-Петербурга. Кроме того, я вёл переговоры с «Аэроэкспрессом», и похоже, что они готовы к новому контракту».

Самое время для роста.«Штадлер» построит в Фаниполе производство преобразователей для электромоторов трамваев и поездов. Это уникальные технологии, – подчёркивает швейцарский миллиардер. Инновационный проект должен стать одним из самых передовых заводов в мире.

Петер Шпулер, председатель совета директоров, владелец группы компаний «Штадлер»:«Преобразователи будут, в том числе, экспортироваться в страны Западной Европы как отдельная продукция. Также будет расширено существующее производство вагонных кузовов до 300 единиц. В общей сложности два этих проекта потребуют около 25 миллионов евро инвестиций. И на следующем этапе мы хотим ещё больше расширить производство этих вагонных кузовов до 450 штук в год. Мы очень довольны высоким уровнем квалификации и трудоспособностью белорусских специалистов. Могу только посоветовать всем западным инвесторам использовать это».

«Штадлер-Минск»вышел уже и на межконтинентальный уровень. Завод в Фаниполе открывает экспорт в Южную Америку. Вскоре начнутся поставки трамваев для боливийского города Качабамба. Это историческое событие для всей группы компании «Штадлер». 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Быстрые, стильные, ультросовременные. За 8 лет на городских и региональных линиях электропоезда «Штадлер» сталивизитной карточкой«беларускай чыгункі».
 
Новости дня
Новости разные
 
Что было. Зачем прилетал Лавров/ ВТО близкая и далёкая/ ЧП продолжаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика