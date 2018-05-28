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В числе лучших журналистов области – Татьяна Зубец из «Калінкавіцкіх навін»

29.05.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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В числе лучших журналистов области – Татьяна Зубец из «Калінкавіцкіх навін»

Вернее сказать, сотрудница. В ежегодном областном соревновании среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, осуществляющих свою деятельность на территории Гомельской области, редактор отдела социальной жизни районной газеты Татьяна Зубец в номинации «Лучший журналист печатных изданий» по итогам работы в 2017 году была удостоена Диплома 2-й степени.

В 11-й раз ныне подвели итоги работы СМИ Гомельщины. Как отметили организаторы, в этот раз как никогда трудно было сделать выбор в пользу того или иного журналиста, издания или организации телевидения и радио, так как профессиональный уровень журналистов, диапазон поднимаемых тем и проблем с каждым годом только растут. В той же номинации Диплома 3-й степени удостоилась заведующий отелом сельской жизни Буда-Кошелевской районной газеты «Зара над Сожам» Алеся Шутикова, а Диплом 1-й степени был вручен корреспонденту «Гомельскай праўды» Роману Старовойтову.

Лучшими журналистами в номинации «Телевидение и радио» признаны редактор радиопрограммы «Гомельское городское радио» Ольга Грибовская (Диплом 3-й ст.), исполнительный продюссер телерадиокомпании «Гомель» Дмитрий Котов (Диплом 2-й ст.) и заведующий отделом информационных программ телерадиокомпании «Гомель» Анастасия Кучинская (Диплом 1-й ст.).

Лучшей организацией телевидения и радио стала «Правда-радио» КУП «Редакция газеты «Гомельская праўда».

Среди фотокорреспондентов редакций газет лучшими были признаны фотокорр газеты «Хойніцкія навіны» Наталья Чекан (Диплом 3-й ст.), фотокорр октябрьской районки «Чырвоны Кастрычнік» Наталья Ёвенко (Диплом 2-й ст.) и редактор отдела молодежных проблем мозырской районки «Жыццё Палесся» Александр Солодков.

В самой многочисленной номинации «Лучшая газета» Диплома 3-й степени удостоена районная газета «Светлагорския навины», Диплома 2-й степени – Буда-Кошелевская районка «Авангард», Диплома 1-й степени – «Свободное слово» Рогачевского района.

Были в этот день и другие награждения. Так, Благодарность главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи за многолетний полодтворный труд, зачительный вклад в освещение социально-экономического развития региона объявлена фотокорру газеты «Сельмашовец» Николаю Сусло и фотокорру газеты «Гомельский университет» Владимиру Чистику.

Была в этом году и новая номинация – за активную работу в сети интернет. Третье место здесь отдали речицкой районке «Дняпровец», второе у «Гомельских ведомостей», а первое – у «Гомельскай праўды».

Благодарность Министерства информации Республики Беларусь за активную плодотворную работу по реализации государственной информационной политики и значительный личный вклад в развитие системы региональных средств массовой информации объявлена начальнику главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Ирине Довгало.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вернее сказать, сотрудница. В ежегодном областном соревновании среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, осуществляющих свою...
 
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