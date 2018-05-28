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«Беларусбанк» провёл в Мирском замке встречу с европейскими коллегами

29.05.2018 22:04 — Разное | ОНТ  
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Беларусь рассчитывает получить шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития до конца второго квартала. Это около 200 миллионов долларов, которые пойдут на погашение госдолга.

Об этом и других финансовых вопросах говорили сегодня в Мирском замке. Здесь собрались представители крупных европейских банков и страховых компаний. Итоги своей работы представил «Беларусбанк». За прошлый год крупнейшее финансовое учреждение страны на треть увеличило объём кредитов малому и среднему бизнесу. Сейчас это около 700 миллионов рублей. Около миллиарда долларов готовы направить на модернизацию «Гродно-Азота». Укрепляются связи и с европейскими коллегами.

Ирина Шильдкнешт, клиентский менеджер по продажам «Deutsche Bank»: «Мы сотрудничаем с «Беларусбанком» достаточно давно. Корни уходят в 90-е годы. Это один из наших стратегических партнёров. Можно сказать, один из крупнейших клиентов из Беларуси, из регионов».
Александр Поливко, исполняющий обязанности Председателя правления «Беларусбанка»: «Задача, безусловно, как можно большую помощь оказать нашим предприятиям (реальному сектору экономики) в доступности ресурсов, новых технологий, которые приходят с фондированием западных и зарубежных (китайских, российских) банков. Это первая часть. Вторая – мы пытаемся дополнить эти мероприятия культурой Беларуси».

День финансовых институтов «Беларусбанк» в таком формате – вне столицы и у стен известной цитадели – провёл впервые. Гости с удовольствием узнали больше о Мирском замке – одной из визитных карточек Беларуси. 

 
Теги: Гродно
 
 
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​Беларусь рассчитывает получить шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития до конца второго квартала. Это около 200 миллионов долларов, которые...
 
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