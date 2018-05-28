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Кубок Беларуси по гандболу разыграют СКА и БГК имени Мешкова
БГК имени Мешкова следом за столичным СКА вышел в решающий матч гандбольного Кубка страны.
В полуфинальной игре брестский клуб не оставил шансов гродненскому «Кронону» – 40:23. «Армейцы» чуть ранее справились с «Гомелем».
Финальный матч начнётся под сводами спорткомплекса «Уручье» 30 мая в 19:30.
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БГК имени Мешкова следом за столичным СКА вышел в решающий матч гандбольного Кубка страны.
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