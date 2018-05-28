Хоккей: «Вегас» взял верх над «Вашингтоном» в первой финальной игре Кубка Стэнли

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В Национальной хоккейной лиге борьба за Кубок Стэнли вышла на финишную прямую: первый матч финала между «Вегасом» и «Вашингтоном» сыгран.

Решающая серия стартовала на домашней площадке «Вегаса». Игра получилась захватывающей и порадовала обилием заброшенных шайб.

В первом периоде соперники отличились по два раза. Во второй трети болельщики увидели ещё два гола, и вновь на перерыв команды отправились при равном счете ­­– 3:3. В дебюте заключительного периода гости вышли вперёд благодаря точному броску Уилсона, но через полторы минуты Ривз сравнял цифры на табло.

Судьбу встречи решил дубль Томаша Носека. Победа «Вегаса» – 6:4. Российским легионерам «Вашингтона» Александру Овечкину и Евгению Кузнецову в этой встрече забросить не удалось. Следующий матч финала 31 мая также пройдет на домашнем льду «Голден Найтс»,