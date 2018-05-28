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Журналист Аркадий Бабченко застрелен в Киеве

29.05.2018 22:08 — Разное | Интерфакс  
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В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как отмечается, погибший - 41-летний гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов.

В настоящее время следователи Днепровского управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом инциденте ранее также сообщал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Фейсбук. "В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.

Аркадий Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года А.Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.

 
 
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В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции Киева. "На линию 102 поступило...
 
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