В преддверии открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работники МЧС проводят профилактические мероприятия, сообщили в Витебском областном управлении МЧС Республики Беларусь.

"В преддверии открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работники МЧС проводят профилактические мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города", - говорится в сообщении ведомства.

Данная работа началась с 21 мая и включила в себя соответствующую подготовку спасателей, а также приведение в пожаробезопасное состояние с отработкой оперативных планов и карточек тушения пожаров задействованных на фестивале объектов, отработку планов эвакуации.

До 29 июня планируется провести 20 занятий и масштабные тактико-специальные учения в Национальном академическом драматическом театре имени Я. Коласа, туристско-гостиничном комплексе "Лучёса", Летнием амфитеатре, уточнили в МЧС Витебской области.

В этом году для гостей и участников международного форума подготовлено 16 объектов проживания и 36 – питания, будут работать 19 фестивальных площадок.

"Для обеспечения безопасности в Летнем амфитеатре будут осуществлять дежурство пять единиц пожарной аварийно-спасательной техники – автоцистерна, автомобили быстрого реагирования, химической и радиационной защиты, медицинской службы, а также мобильный пункт управления и 7 пеших постов работников МЧС, укомплектованных первичными средствами пожаротушения", - говорится в сообщении ведомства.

В этом году масштабные тактико-специальные учения на базе главной сценической площадки Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” – в Летнем амфитеатре – пройдут 14 июня.