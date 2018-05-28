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Roland Garros-2018. Мирный и Освальд покидают турнир
Новости Беларуси. Мирный и австриец Освальд проиграли колумбийскому дуэту Кабаль–Фарах обе партии на тай-брейке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ивашко с россиянином Кареном Качановым против третьей пары финна Континена и австралийца Пирса проиграли 6:3, 6:2.
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Новости Беларуси. Мирный и австриец Освальд проиграли колумбийскому дуэту Кабаль–Фарах обе партии на тай-брейке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ивашко с...
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