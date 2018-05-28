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Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

29.05.2018 22:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Договор с компанией, которая занимается производством паркета (в том числе и спортивного), – первый именной рекламный контракт для представительниц белорусского баскетбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сотрудничество пока рассчитано на год и не станет большим бременем для спортсменки.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Любой спортсмен хочет этим заниматься, так как все-таки это продвижение своего вида спорта. Даже больше не своего лица, а своего вида спорта. Мне на самом деле обидно, что баскетбол в нашей стране, хоть даже у нас такая классная женская сборная, до сих пор не на уровне должном.Я очень была рада, когда появилось это предложение, и я не раздумывала.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

Уже в ближайшее время училище олимпийского резерва, выпускницей которого является Анастасия Веремеенко, обзаведется новым многофункциональным спортивным залом с современным покрытием, которое уже проинспектировала спортсменка.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

Кроме того, 29 мая прима белорусского баскетбола вручила воспитанникам РГУОР сертификаты на приобретение 30 комплектов облегченной спортивной формы.

Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом компании по производству паркета

Ведь, как считает спортсменка, связь между профессионалами и теми, кто только начинает свою дорогу в большой спорт, крайне важна, и любая посильная помощь – это тоже вклад в развитие родного баскетбола.

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Новости Беларуси. Договор с компанией, которая занимается производством паркета (в том числе и спортивного), – первый именной рекламный контракт для...
 
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