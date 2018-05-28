Кубок Беларуси по гандболу-2018: в финале СКА сыграет с БГК имени Мешкова

Новости Беларуси. Гандболисты минского СКА оформили выход в финал Кубка страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 мая в полуфинальном матче армейцы потрепали нервы своим болельщикам, но все же взяли верх над «Гомелем» – 32:28.

В еще одном матче 1/2-й, в котором встретились БГК имени Мешкова и гродненский «Кронон», брестчане без особых усилий переиграли соперников – 40:23.