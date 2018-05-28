30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк

Жанна д’Арк - покровительница военных и национальная героиня Франции.

Хотя люди поклонялись ей на протяжении многих веков, лишь в 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых.

Жанна д’Арк родилась году во французской деревушке Домреми в 1412. В возрасте 12 лет ей она начала слышать голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты. Она утверждала, что ей уготована особенная миссия спасительницы Франции.

Шла Столетняя война. Франция была в критическом положении — вся северная часть была оккупирована англичанами, армия была очень ослабленной. Вопрос о независимости французского государства встал остро.

Голоса, которые слышала Жанна стали призывать ее к активным действиям.

С огромным трудом пробравшись в город Шинон и встретившись с дофином Карлом, Жанна убеждает его, что через нее говорит Всевышний.

17-летняя Жанна д’Арк возглавляет армию. Проявив смелость и воодушевив народ на борьбу с врагом, она прорвалась с войсками в осажденный англичанами Орлеан и 8 мая 1429 вынудила их снять осаду города. В народе ее стали называть Орлеанской девой.

Ряд побед, одержанных Жанной д’Арк, позволил дофину Карлу (Карлу VII) 17 июля 1429 короноваться в Реймсе. Однако, король и аристократическая верхушка, напуганные широким размахом народной войны и растущей популярностью Жанны, фактически отстранили ее от командования армией.

23 мая 1430 года при вылазке из осажденного Компьеня Жанна д’Арк в результате предательства попала в плен к бургундцам и была продана англичанам. Церковный суд в Руане, где судьями были французы — пособники захватчиков, обвинил Жанну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил ее к сожжению на костре.

Это произошло 30 мая 1431 года.

Через 25 лет после казни на новом церковном процессе по делу Жанны д’Арк, происходившем во Франции в 1456 году, она была торжественно реабилитирована, и ее признали возлюбленнейшей дочерью Церкви и Франции.

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