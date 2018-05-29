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Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»

29.05.2018 23:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Международный олимпийский день в Беларуси пройдет 2 июня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выбор места не случаен: через год именно там, на вновь возведенной площадке, должны пройти состязания по пляжному футболу и стрельбе из лука в рамках II Европейских игр.

Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»

В ходе олимпийского праздника 35 федераций по разным видам спорта – зимним и летним, олимпийским и неолимпийским – представят свою работу. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в понравившейся дисциплине. Праздник ориентирован, бесспорно, на детей, и, конечно, ни одно достижение не останется без награды.

В рамках мероприятия пройдет Олимпийский квест: сочетание спортивных состязаний и интеллектуальных конкурсов. Также во время Олимпийского дня можно будет пройти диагностику функционального состояния организма и определить предрасположенность ребенка к тем или иным видам спорта.

Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола:
Родители могут буквально за 3-4 часа определить, какие склонности есть у чада и чем лучше заниматься. Ну, и взять контакты тренера, что немаловажно. Ведь для нас всех первый наставник в спорте – это тот человек, который влюбил в этот вид спорта. И благодаря этому мы зажглись и живем с любовью к этому виду спорта.

Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»

Александра Герасименя, серебряный призер Олимпийских игр:
Классно, что я смогу сама поучаствовать, посмотреть. Не как представитель своего вида спорта, но, по крайней мере, как участник, скажем так, со стороны нашей организации и нашего фотопроекта.

 
 
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Новости Беларуси. Международный олимпийский день в Беларуси пройдет 2 июня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский», сообщили в программе...
 
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