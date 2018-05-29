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42-летний россиянин возглавил "Зенит". С 2009 года главными тренерами питерцев были иностранцы

29.05.2018 22:57 — Разное | Tut.by  
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Новым главным тренером питерского «Зенита» впервые с 2009 года стал не иностранец. Штурвал доверен 42-летнему российскому специалисту Сергею Семаку, который подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один год, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».


Фото: fc-zenit.ru

Сергей Семак сменил у руля питерского клуба известного итальянского специалиста Роберто Манчини, под началом которого самый богатый клуб России занял лишь 5-е место в завершившемся чемпионате России. Манчини же возглавит сборную Италии.

Сергей Семак стал первым российским главным тренером «Зенита» с 2009 года. С тех пор у штурвала питерской команды побывали итальянец Лучано Спаллетти (2009−2014), португалец Андре Виллаш-Боаш (2014−2016), румын Мирча Луческу (2016−2017), итальянец Роберто Манчини (2017−2018).

Впрочем, в этот период успел поруководить «Зенитом» и Сергей Семак, который в 2014 году был в статусе исполняющего обязанности главного тренера, пока клуб искал очередного иностранца.

Вообще же мода на иностранцев в Санкт-Петербурге укоренилась с 2002 года, когда команду возглавил чех Властимил Петржела (2002−2006), после него в статусе и. о. поработал чех Владимир Боровичка (2006), а затем дружину принял голландец Дик Адвокаат (2006−2009), приведший ее к победе в Кубке УЕФА (2008) и Суперкубке УЕФА (2008).

В 2009 году команду ненадолго доверили легенде питерского футбола Анатолию Давыдову, пока к рулю не позвали итальянца Лучано Спаллетти.

Новый рулевой «Зенита» Сергей Семак заметную часть своей карьеры провел в Санкт-Петербурге. В 2010—2013 годах он играл за «Зенит», а в 2013—2016 годах входил в тренерский штаб клуба.

В 2016—2018 годах он был главным тренером «Уфы», придя на смену белорусу Виктору Гончаренко, который тогда перебрался в ЦСКА. И ушедший сезон «Уфа» завершила на 6-м месте, что стало лучшим результатом в истории команды и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы. А Семака признали одним из самых эффективных тренеров российской премьер-лиги вслед за белорусом Виктором Гончаренко, который привел ЦСКА к вице-чемпионству.

Сергей Семак родился 27 февраля 1976 года в украинском селе Сычанское, расположенном под Ворошиловградом (сейчас — Луганск).

В 16 лет оказался в системе карельского «Асмарала», а затем — в ЦСКА. Через месяц после дебюта в основном составе Семак забил свой первый гол, а меньше чем через год, в 19 лет, стал самым молодым капитаном команды в истории российского футбола.

В 2005 году Семак покинул армейцев, приняв предложение «ПСЖ». В этом же году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Из Парижа Сергей отправился сначала в «Москву», где также быстро стал одним из лидеров, а затем перешел в казанский «Рубин», в составе которого завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

В 2007-м, преодолев планку в 100 забитых в чемпионатах России мячей, вошел в Клуб 100 российских бомбардиров газеты «Спорт-Экспресс» и Клуб Григория Федотова.

В 2008 году вернулся в национальную сборную России, где стал капитаном команды, завоевавшей бронзовые награды чемпионата Европы. Входит в Клуб Игоря Нетто (для игроков, сыгравших более 50 матчей за сборную России).

За «Зенит» Семак выступал с августа 2010-го по июнь 2013-го. За три сезона провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

Сергей Семак — единственный футболист, становившийся чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА (2003), «Рубин» (2008, 2009), «Зенит» (2010, 2011/12).

В июне 2013 года принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. 11 марта 2014-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили ЦСКА (0:1), а затем на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).

20 марта 2014-го Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаша-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаша-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу.

В августе 2014-го вошел в тренерский штаб сборной России, где работал вместе с Фабио Капелло и, после ухода итальянца, с Леонидом Слуцким.

30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы». Сезон-2017/18 команда завершила на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило впервые попасть в Лигу Европы УЕФА.

 
 
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Новым главным тренером питерского "Зенита" впервые с 2009 года стал не иностранец. Штурвал доверен 42-летнему российскому специалисту Сергею Семаку.
 
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