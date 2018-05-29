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Определились финалисты мужского Кубка Беларуси по гандболу

29.05.2018 22:04 — Разное | Tut.by  
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Определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд. Ими предсказуемо стали два лучших клуба страны — БГК имени Мешкова и минский СКА.


Фото: Пресс-служба СКА-Минск

Полуфинальные поединки состоялись 29 мая в минском Дворце спорта «Уручье».

Минские армейцы обыграли «Гомель».

СКА-Минск — «Гомель» — 32:28 (15:13).

СКА: Подшивалов — 7, Гарбуз — 5, Сончик — 4, Вайлупов, Бохан, Бровко — по 3, Алёхин, Донцов — по 2, Рудь, Хадкевич, Кривенко — по 1.

«Гомель»: Кислюк — 7, Зинченко — 6, Сергель — 5, Смоликов — 4, Буйкевич — 2, Малышенко, Пархоменко, Степанов, Скрипак — по 1.

БГК имени Мешкова взял верх над гродненским «Крононом» с разницей в 17 мячей.

БГК им. Мешкова (Брест) — Кронон (Гродно) — 40:23 (21:11).

БГК: Проданович — 7, Ященко — 5, Разгор — 4, Шкуринский, Юринок, Баранов, Джорджич — по 3, Потеко, Сельвесюк, Куран, Шилович — по 2, Пешич, Шумак, Дорофеев, Астрашапкин — по 1.

«Кронон»: Янковский Д. — 8, Тарасевич О. — 6, Голубничий — 3, Кобятко, Янковский С. — по 2, Каштелян, Несвадьба — по 1.

Обладатель Кубка Беларуси — 2017/18 определится 30 мая в минском Дворце спорта «Уручье» в поединке СКА-Минск — БГК имени Мешкова (начало — в 19.30).

В поединке за 3-е место сразятся «Гомель» и гродненский «Кронон» (начало — в 17.00). Оба матча в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд. Ими предсказуемо стали два лучших клуба страны.
 
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