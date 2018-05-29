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В России открыли памятник Путину, но без Путина

29.05.2018 21:59 — Разное | Партизан  
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Фигуру Путина убрали за несколько дней до открытия памятника. В итоге монумент состоит лишь из карты России, Конституции, кафедры с изображением герба и трех флагов — Российской империи, Советского Союза и России.

Сегодня в селе Частоозерье Курганской области торжественно открыли памятник «Служение Отечеству».

Предполагалось, что в центре монумента будет находиться 3,5-метровая фигура президента России Владимира Путина. Однако за пару дней до открытия монумента фигуру Путина убрали из-за жалоб администрации президента, сообщает Znak.com.


Так памятник выглядел еще в воскресенье, за два дня до открытия. Потом Путина убрали

В итоге монумент состоит лишь из карты России, Конституции, кафедры с изображением герба и трех флагов — Российской империи, Советского Союза и России. Депутат Госдумы, который был инициатором установки памятника, объяснил, что фигуру Путина решили не ставить, так как «Путин скромный человек», положивший свою жизнь на алтарь России, сообщает издание. 



Однако депутат добавил: "Он когда-то, когда придет время, вернется на свое законное место". На карте отмечено Частоозерье, но нет Курильских островов и Калининградской области.


 
 
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Фигуру Путина убрали за несколько дней до открытия памятника. В итоге монумент состоит лишь из карты России, Конституции, кафедры с изображением герба и трех...
 
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