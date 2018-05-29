В России открыли памятник Путину, но без Путина

В итоге монумент состоит лишь из карты России, Конституции, кафедры с изображением герба и трех флагов — Российской империи, Советского Союза и России. Депутат Госдумы, который был инициатором установки памятника, объяснил, что фигуру Путина решили не ставить, так как «Путин скромный человек», положивший свою жизнь на алтарь России, сообщает издание.













Однако депутат добавил: "Он когда-то, когда придет время, вернется на свое законное место". На карте отмечено Частоозерье, но нет Курильских островов и Калининградской области.