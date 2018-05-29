ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убит выстрелом в спину: в Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

29.05.2018 21:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Убит выстрелом в спину: в Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины:

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства".


Спикер Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила: "ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Аркадий Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После окончания службы в 2000 году стал работать в журналистике — был военным корреспондентом «Московского комсомольца», потом военным корреспондентом передачи «Забытый полк». Впоследствии сотрудничал со многими изданиями, работал в «Новой газете».

Основатель проекта «Журналистика без посредников». Автор сборника рассказов «Алхан-Юрт». Лауреат нескольких литературных и журналистских премий. Бабченко был последовательным критиком действий российских властей на Украине и обвинял их в развязывании агрессивной войны.

В 2017 году он уехал за границу, поскольку в России ему угрожали. Жил в Киеве и работал на телеканале ATR.

К убийству Аркадия Бабченко призывали в пабликах ДНР и ЛНР, а также в твиттере «Другой России».

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко — политическое. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай. По его словам, Бабченко угрожали расправой.

"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали с РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.

По иронии судьбы, последний пост Аркадия Бабченко, оставленный за несколько часов до гибели, такой: 



Но второго дня рождения не получилось. 




МАТЕРИАЛЫ АРКАДИЯ БАБЧЕНКО В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»
 


 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовка к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства и «безвиз» для болельщиков: о чём говорили Лукашенко и Лавров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика