Убит выстрелом в спину: в Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины:





"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства".







Спикер Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила: "ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Аркадий Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После окончания службы в 2000 году стал работать в журналистике — был военным корреспондентом «Московского комсомольца», потом военным корреспондентом передачи «Забытый полк». Впоследствии сотрудничал со многими изданиями, работал в «Новой газете».

Основатель проекта «Журналистика без посредников». Автор сборника рассказов «Алхан-Юрт». Лауреат нескольких литературных и журналистских премий. Бабченко был последовательным критиком действий российских властей на Украине и обвинял их в развязывании агрессивной войны.

В 2017 году он уехал за границу, поскольку в России ему угрожали. Жил в Киеве и работал на телеканале ATR.





К убийству Аркадия Бабченко призывали в пабликах ДНР и ЛНР, а также в твиттере «Другой России».





Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко — политическое. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай. По его словам, Бабченко угрожали расправой.

"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали с РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.





По иронии судьбы, последний пост Аркадия Бабченко, оставленный за несколько часов до гибели, такой:













Но второго дня рождения не получилось.







МАТЕРИАЛЫ АРКАДИЯ БАБЧЕНКО В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»

