Госпогранкомитет: Литовская сторона временно прекратила оформление грузового транспорта

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает перевозчиков, выезжающих в Литву, о прекращении литовской стороной оформления грузового транспорта.

По информации сопредельной стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении, сказано в сообщении.

В Госпогранкомитет рекомендуют перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.