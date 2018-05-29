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Госпогранкомитет: Литовская сторона временно прекратила оформление грузового транспорта
Госпогранкомитет Беларуси
По информации сопредельной стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении, сказано в сообщении.
В Госпогранкомитет рекомендуют перевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.
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Госпогранкомитет Беларуси предупреждает перевозчиков, выезжающих в Литву, о прекращении литовской стороной оформления грузового транспорта.
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