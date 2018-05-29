|
Буйвол заставил молодых львов летать (Видео)
Необычное видео удалось записать во время поездки по Национальному парку Крюгера в ЮАР.
В ролике видно, как группа молодых львов окружила свою добычу: небольшого варана. Они уже собирались насладиться обедом, но тут на них вышел огромный африканский бык. Он отогнал кошек от добычи, а самого стойкого льва подбросил в воздух на несколько метров.
Никто из хищников не пострадал, однако встречу с буйволом они запомнят надолго. Почему буйвол решил так поступить – неизвестно. Возможно, он хотел испортить трапезу своим естественным природным врагам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычное видео удалось записать во время поездки по Национальному парку Крюгера в ЮАР.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)