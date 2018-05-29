Смарт-кольцо Xenxo может заменить множество гаджетов

Компания собирает средства, чтобы запустить проект в массовое производство.

По словам создателей, их устройство станет «самым умным носимым смарт-девайсом в мире». Гаджет Xenxo S-Ring оснащён 4 ГБ памяти, Bluetooth, акселерометром, микрофоном и динамиком.

Кроме этого, устройство можно использовать как гарнитуру для прослушивания музыки или для звонков. Чтобы принять вызов, необходимо нажать кнопку и приложить руку со смарт-кольцом к уху.

Девайс оснащён голосовым управлением, при помощи которого можно запускать помощников Google и Siri. Помимо всего прочего, Xenox S-Ring способен выполнять функцию кошелька. Одним касанием устройства легко оплачивать покупки и другие виды услуг.

По заявлению разработчиков, девайс будет работать на одном заряде батареи до пяти дней. В планах компании запустить гаджет на рынок в феврале 2019 года. Цена составит $189.