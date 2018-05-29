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На видео записали, как молния ударила в Эйфелеву башню

30.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Самая популярная достопримечательность Парижа получила сильный разряд.

Несколько дней назад в столице Франции прошла мощная гроза и момент, как молния ударяет в Эйфелеву башню смогли запечатлеть на видео.

Этот ролик показали по местному телевидению. Архитектурная жемчужина Франции не пострадала, как и вечерняя иллюминация на ней, которая продолжила работать.

Разумеется, это не единичный случай. Подобное природное явление может не один раз за сильную грозу ударить в башню, однако записать на видео удаётся это не так  часто. Первый подобный снимок сделали в 1902 году. 

 
 
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​Самая популярная достопримечательность Парижа получила сильный разряд
 
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