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На видео записали, как молния ударила в Эйфелеву башню
Самая популярная достопримечательность Парижа получила сильный разряд.
Несколько дней назад в столице Франции прошла мощная гроза и момент, как молния ударяет в Эйфелеву башню смогли запечатлеть на видео.
Этот ролик показали по местному телевидению. Архитектурная жемчужина Франции не пострадала, как и вечерняя иллюминация на ней, которая продолжила работать.
Разумеется, это не единичный случай. Подобное природное явление может не один раз за сильную грозу ударить в башню, однако записать на видео удаётся это не так часто. Первый подобный снимок сделали в 1902 году.
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Самая популярная достопримечательность Парижа получила сильный разряд
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