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Мероприятия по очистке озера Нарочь пройдут 2 июня

30.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Акция, посвящённая Международному дню очистки водоёмов, пройдёт в Мядельском районе.

Событие организовано Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в сотрудничестве с Мядельским райсполкомом. Свой вклад могу внести все желающие.

В планах организаторов, провести благоустройство прибрежной полосы, привести в порядок туристическую стоянку «Лагерь», а сертифицированные дайверы займутся очисткой дна озера Нарочь.

Каждый сам для себя выбирает, каким способом внести вклад: уборка прибрежной территории, моральная поддержка или организационная помощь. Кроме этого, предусмотрена развлекательная программа.

Во время акции будет проводиться конкурс. Победители в различных номинациях получат призы и памятные дипломы. Всем участником будут предоставлены пакеты и перчатки для сбора мусора. Все мероприятия проходят в рамках компании «Обустроим малую родину». Завершится уборка озера Нарочь совместным пикником.

 
 
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​Акция, посвящённая Международному дню очистки водоёмов, пройдёт в Мядельском районе.
 
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