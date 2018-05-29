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Троллейбус переехал мужчину в Минске
Инцидент произошёл днём 29 мая на остановочном пункте по улице Руссиянова, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пожилой мужчина оказался под колёсами троллейбуса, когда тот отъезжал от остановки.
Пострадавший получил серьёзные травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли медики, они госпитализировали пешехода.
Проводится расследование, чтобы установить точные причины инцидента.
Фото ГАИ Минска
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Инцидент произошёл днём 29 мая на остановочном пункте по улице Руссиянова, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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