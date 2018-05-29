Чемпионат Беларуси по футболу: «Витебск» обыграл «Слуцк», «Динамо-Брест» упустило победу над «Днепром»

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9-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге завершился 29 мая матчами на северо-востоке и юго-западе страны.

В Витебске одноимённый клуб дожал во втором тайме гостей из «Слуцка». Финальный свисток зафиксировал победу «северян» 2:0. Это позволило им обойти «Слуцк» в таблице и выйти на чистое четвёртое место.

А вот брестское «Динамо» в очередной раз разочаровало своих поклонников. На этот раз Милевский и компания на последних секундах умудрились упустить победу над могилёвским «Днепром» (1:1). В турнирной таблице клуб с берегов Буга идёт на девятом месте: далеко не тот результат, которого ожидали от него на старте сезона.