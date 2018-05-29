Обзор и отзыв владельцев первой в Слуцке Geely Atlas





Сайту SlutskGorod удалось найти первых и, похоже, пока единственных в Слуцке владельцев Geely Atlas. Автомобиль интересен тем, что собирается в Беларуси, наше правительство возлагает на него большие надежды, а в интернете вокруг модели не утихают жаркие споры.

Владельцы «Атласа» Александр и Светлана недавно переехали жить в деревню неподалёку от Слуцка. Он отставной военный, она больше пяти лет работает в сетевой компании - словом, обычная белорусская семья с доходом выше среднего. Примечательно, что раньше Александр и Светлана долгое время ездили на японском кроссовере Nissan, поэтому автовладельцам есть с чем сравнивать.

Итак, наш экземпляр - переднеприводный Atlas средней комплектации с объёмом двигателя 2,4 литра и автоматической коробкой передач. Поехали!

ГАИ останавливают, чтобы посмотреть машину

Машину приобрели два месяца назад, проехали на ней около 5000 км, и пока испытывают только положительные впечатления. Первое, что отмечает Светлана - это «начинку» автомобиля, современный дизайн экстерьера и удобные кресла.

— Есть камера заднего вида, которая помогает движении задним ходом. При парковке машина «видит» объекты со всех сторон и сигнализирует об опасном приближении к ним. Очень удобные сиденья, в дальние дороги ехать легко, спина совсем не напрягается. Приятная и, оказывается, иногда очень нужная подсветка открытых дверей несколько раз помогала не вступить в грязь. Хорошо отрегулированный ближний свет, при котором ночью прекрасно видно трассу без дальнего света. Очень хорошие чувствительные тормоза, к которым мы не сразу привыкли.

Радует хозяев и мультимедийная система с wi-fi:

— Садится внучка сзади, не телефоне нашла музыку, подключилась, она играет в машине. И мультики смотрит без флешки - просто находит их через телефон в интернете и смотрит на дисплее в салоне.

«Атласоводы» отмечают: сразу испугались, что недавно сошедшая с конвейера машина расходует много бензина - до 10 литров на 100 км в смешанном цикле. Но через месяц двигатель обкатался и расход топлива снизился в среднем до 7 литров, в режиме спокойной езды по трассе машина теперь расходует около 6 литров на 100 км.

— Ниссан X-Trail ел 8 по трассе, — вспоминают хозяева.

В сравнении с японцем у Атласа значительно меньше багажник, но субъективные ощущения от вождения - тишина в салоне, неплохая динамика и отличная управляемость - перекрывают этот недостаток с лихвой, считают Александр и Светлана.

В Слуцке других владельцев Geely Atlas хозяева не знают, только одна семья на чёрном кроссовере приезжает сюда в гости к родственникам. А в Солигорске таких машин уже несколько.

— Когда встречаемся с ними на дороге, моргаем друг другу фарами. Часто люди на улице подходят и спрашивают про машину. Было даже, что ГАИ нас остановили и просто попросили посмотреть её, — смеётся Светлана.

Условия кредитования и гарантия

— Машины стоят от 17 до 28 тысяч [в зависимости от комплектации, объёма двигателя, коробки и типа привода - прим. SG]. Мы решили, что по кустам не ездим, и выбрали модель с передним приводом за 22,5 тысячи долларов.

Можно было купить сразу, но мы строим баню и благоустраиваем дом, поэтому решили воспользоваться кредитом. Тем более, что под 1,9% годовых - это, я считаю, очень хорошие условия. 30% стоимости нужно было внести сразу, мы взяли ещё зимние шины на дисках, коврики, всякую мелочёвку - получилась сумма в 24 тысячи долларов, 9 тысяч мы внесли сразу.

На первые три года кредит даётся под 1,9 процентов, остальные четыре года - остаток суммы под 13%. Например, сейчас у нас платёж составляет 240 рублей, но я плачу где-то по 1000 рублей в месяц - так можно выплатить всю сумму за три года без лишних процентов.

На машину даётся гарантия 4 года, 5 лет на двигатель и 6 лет на весь оцинкованный кузов. Можно делать обычную страховку, а можно отдавать её в залог банку. Но мы в залог не отдавали, а взяли двух поручителей, потому что под залогом нужно каждый год проводить её осмотр. И дополнительно мы купили страховку «Каско».

Итог

За два месяца эксплуатации впечатления о модели у владельцев сложились приятные. Из недостатков Светлана пока видит только один - необходимость пристёгиваться, чтобы тронуться с места, даже когда нужно перепарковаться или проехать буквально два метра в очереди на автомойку. Александр на днях услышал едва заметное дребезжание под водительским сиденьем, и хочет разобраться с этим вопросом при ближайшем посещении сервисного центра. Других неприятностей машина им пока не доставляла.

В июле семья собирается на новой машине в поездку за 1500 км - они уверены, что новый автомобиль их не подведёт.

А на моё мнение, Atlas - это сегодня одна из самых удачных моделей Geely. Конечно, неизвестно, насколько «живыми» они останутся через 5-10 лет и как упадут в цене. Тем не менее, ощущения от поездки, независимые тест-драйвы и личное общение с владельцами данного автомобиля внушают некоторую веру в будущее белорусско-китайского автопрома.

Остальное покажет время.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by