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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в финал Кубка Беларуси

30.05.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вторым участником решающего матча за Кубок Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55952.php

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в финал Кубка Беларуси

Брестчане во втором сегодняшнем полуфинале в минском дворце спорта "Уручье" без особого труда переиграли соперников из гродненского "Кронона" - 40:23 (21:11).

В среду, 30 мая, в финальном матче БГК встретится со своим извечным соперником минским СКА, который с огромным трудом одолел сегодня гандболистов "Гомеля" со счетом 32:28. Неудачники сегодняшних полуфинальных игр завтра поспорят за бронзу кубкового турнира.

Встреча за главный трофей начнется в 19.30, бронзовая встреча стартует в 17.00. Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

 
Теги: Гомель
 
 
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Вторым участником решающего матча за Кубок Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА. Брестчане во втором...
 
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