Брестский гандбольный клуб имени Мешкова вышел в финал Кубка Беларуси

Вторым участником решающего матча за Кубок Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Брестчане во втором сегодняшнем полуфинале в минском дворце спорта "Уручье" без особого труда переиграли соперников из гродненского "Кронона" - 40:23 (21:11).

В среду, 30 мая, в финальном матче БГК встретится со своим извечным соперником минским СКА, который с огромным трудом одолел сегодня гандболистов "Гомеля" со счетом 32:28. Неудачники сегодняшних полуфинальных игр завтра поспорят за бронзу кубкового турнира.

Встреча за главный трофей начнется в 19.30, бронзовая встреча стартует в 17.00. Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".