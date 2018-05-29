В Антарктиде построят станцию для белорусских полярников

Свой дом в Антарктиде скоро появится у белорусских полярников. Им построят станцию. За несколько месяцев уже смонтировали четыре секции из восьми, передает телеканал «МИР 24».

Готовы научная лаборатория, санитарно-гигиеническая и две жилые секции. На очереди монтаж второй научной лаборатории и медицинского блока. Участники экспедиции, которая занималась монтажом станции, отмечают, что зима и весна в Антарктике выдались сложными. Однако за несколько месяцев семеро полярников выполнили все, что планировали. Им удалось провести исследование озоносферы, климата, а также биоресурсов холодного континента.

«Мы пережили ветер порывами до 61-го метра в секунду в этот сезон. И дело не в том, что люди его пережили. А успешно выстояли конструкции Белорусской антарктической станции. То есть та концепция, с которой мы подходили к строительству, те требования, заложенные в ней, они оправдались полностью. Такие ураганные ветры в этой местности редко бывают. И это не смоделируешь ни в какой аэродинамической трубе», – признается начальник 10-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

В следующем году полярники из Беларуси планируют остаться в Антарктиде на зимовку.