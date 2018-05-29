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В Антарктиде построят станцию для белорусских полярников
30.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Свой дом в Антарктиде скоро появится у белорусских полярников. Им построят станцию. За несколько месяцев уже смонтировали четыре секции из восьми, передает телеканал «МИР 24».
Готовы научная лаборатория, санитарно-гигиеническая и две жилые секции. На очереди монтаж второй научной лаборатории и медицинского блока. Участники экспедиции, которая занималась монтажом станции, отмечают, что зима и весна в Антарктике выдались сложными. Однако за несколько месяцев семеро полярников выполнили все, что планировали. Им удалось провести исследование озоносферы, климата, а также биоресурсов холодного континента.
В следующем году полярники из Беларуси планируют остаться в Антарктиде на зимовку.
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За несколько месяцев уже смонтировали четыре секции из восьми: готовы научная лаборатория, санитарно-гигиеническая и две жилые секции. На очереди монтаж второй...
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