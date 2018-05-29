|
Прямая линия с заместителем председателя райисполкома Игорем Кашкевичем
30.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
В рамках еженедельных прямых линий 2 июня «прямую телефонную линию» с населением района проведет заместитель председателя Волковысского райисполкома Игорь Алексеевич КАШКЕВИЧ.
Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках еженедельных прямых линий 2 июня «прямую телефонную линию» с населением района проведет заместитель председателя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)