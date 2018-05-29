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Прямая линия с заместителем председателя райисполкома Игорем Кашкевичем

30.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Прямая линия с заместителем председателя райисполкома Игорем Кашкевичем

В рамках еженедельных прямых линий 2 июня «прямую телефонную линию» с населением района проведет заместитель председателя Волковысского райисполкома Игорь Алексеевич КАШКЕВИЧ.

Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов

 
 
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В рамках еженедельных прямых линий 2 июня «прямую телефонную линию» с населением района проведет заместитель председателя...
 
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