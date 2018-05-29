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30 мая заканчивается срок весеннего запрета на лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях области

30.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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30 мая заканчивается срок весеннего запрета на лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях области

Учреждение «Волковысская РОС» РГОО «БООР» информирует, что 30 мая 2018 года заканчивается срок весеннего запрета на лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях  Гродненской области.

 В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства рыболовам, являющимся членами РГОО «БООР», предоставлено преимущество при осуществлении любительского рыболовства.

Так, рыболовам-членам РГОО «БООР», по сравнению с другими гражданами, разрешено бесплатное любительское рыболовство в фонде запаса рыболовных угодий, за исключением рыболовных угодий, перечень которых  утверждается Минсельхозпродом, следующими способами:

- лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства  с общим количеством крючков до 10 штук на рыболова (жерлицы, ставки, кружки и др.);

- лов рыбы на дорожку с судов с двигателями;

- подводная охота.

Также напоминаем, что рыболовы, нарушившие требования Правил несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подробности по телефону 8044 755 79 69, на сайте rgooboor.by, также в учреждении Волковысская РОС РГОО «БООР» расположенном по адресу  г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3.

 
 
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Учреждение «Волковысская РОС» РГОО «БООР» информирует, что 30 мая 2018 года заканчивается срок весеннего запрета на лов всех видов...
 
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