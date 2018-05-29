"Льготы" для тунеядцев, пересмотр ставки рефинансирования и обновление ЕРИП. Что меняется в июне

В Беларуси за июнь, как планируется, составят список трудных жизненных ситуаций, по которым тунеядцев будут полностью или частично освобождать от полной оплаты ЖКУ. С начала месяца подорожают сигареты, а 20-го числа Нацбанк вернется к вопросу пересмотра ставки рефинансирования. Кроме того, в июне ЕРИП продолжит реформирование дерева услуг. FINANCE.TUT.BY составил топ июньских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Составят список «льгот» для тунеядцев

К 1 июля Минтруда сформирует перечень типовых трудных жизненных ситуаций, по которым тех, кто оказался в списке тунеядцев , полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Сейчас завершается формирование их составов.

Могут пересмотреть ставку рефинансирования

Нацбанк 20 июня, как планируется , рассмотрит и вопрос об изменении ставки рефинансирования. Ранее регулятор объявил , что теперь соответствующие решения будут рассматриваться 4 раза в год, чтобы быть предсказуемым для рынка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы работаем как все идеальные центральные банки. Четыре раза в год проводим квартальные заседания правления Нацбанка, где обсуждаем экономическую ситуацию, готовим весь макропрогноз. И потом объявляем решения для всей общественности», — сказал ранее заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Стоит отметить, что решением правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10,5%. 14 марта было принято решение

ЕРИП обновит дерево услуг

ЕРИП продолжит в июне обновление дерева услуг. Напомним, его реформирование началось в мае, работы планируется завершить к 1 сентября. Так, появятся новые подкатегории услуг, разделы и подразделы, некоторые же «спрячут» вглубь.





Одно из главных планируемых изменений: дерево будет состоять из одной части, а не двух, как сейчас — общереспубликанские и региональные услуги. После изменений пользователь будет видеть при входе в ЕРИП только общереспубликанские. И уже выбрав конкретную категорию услуг, он сможет найти нужный регион.

В июне, как планируется, претерпят изменения такие категории как «банковские, финансовые услуги», «недвижимость», «обустройство дома, бытовые услуги», «соцобслуживание, здравоохранение», «суды, юридические услуги», «таможенные платежи», «стоянки, гаражи, парковки».

Сейчас в ЕРИП можно оплатить больше 50 тысяч услуг. Число производителей услуг в системе выросло до 16 тысяч.

Вырастут цены на некоторые сигареты

В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, вырастут цены на сигареты гродненской табачной фабрики «Неман»: на 5 копеек подорожают Minsk city, Minsk capital, Queen colibri, Matrix BLUE, portal ONE — до 0,9 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — до 0,95 рубля, portal GOLD, portal SILVER — до 1,05 рубля, Kent Double Mix, Kent HDi Exclusive Grey, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver — до 2,75 рубля. На 9 копеек станут дороже Rothmans Demi Click Amber — до 2 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вырастут цены также на некоторые сигареты гродненской табачной фабрики «Неман», а также некоторые марки тех, которые ввозит в страну Беларусьторг. Кроме того, в продаже с 1 июня также появятся сигареты компании «ЭНЕРГО-ОИЛ».

Власти займутся регулированием цен организаций-монополистов

С 17 июня власти будут регулировать цены (тарифы) организаций-монополистов, способны влиять на сложившийся уровень цен на потребительском рынке. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 6 апреля 2018 года № 20.

Это сделано для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен и тарифов организаций-монополистов и пресечения злоупотребления ими доминирующим положением.