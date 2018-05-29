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"Льготы" для тунеядцев, пересмотр ставки рефинансирования и обновление ЕРИП. Что меняется в июне
В Беларуси за июнь, как планируется, составят список трудных жизненных ситуаций, по которым тунеядцев будут полностью или частично освобождать от полной оплаты ЖКУ. С начала месяца подорожают сигареты, а 20-го числа Нацбанк вернется к вопросу пересмотра ставки рефинансирования. Кроме того, в июне ЕРИП продолжит реформирование дерева услуг. FINANCE.TUT.BY составил топ июньских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
Составят список «льгот» для тунеядцев
К 1 июля Минтруда
Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие
Могут пересмотреть ставку рефинансирования
Нацбанк 20 июня, как
«Мы работаем как все идеальные центральные банки. Четыре раза в год проводим квартальные заседания правления Нацбанка, где обсуждаем экономическую ситуацию, готовим весь макропрогноз. И потом объявляем решения для всей общественности», — сказал ранее заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.
Стоит отметить, что решением правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10,5%. 14 марта было принято решение
ЕРИП обновит дерево услуг
ЕРИП продолжит в июне обновление дерева услуг. Напомним, его реформирование
Одно из главных планируемых изменений: дерево будет состоять из одной части, а не двух, как сейчас — общереспубликанские и региональные услуги. После изменений пользователь будет видеть при входе в ЕРИП только общереспубликанские. И уже выбрав конкретную категорию услуг, он сможет найти нужный регион.
В июне, как планируется, претерпят изменения такие категории как «банковские, финансовые услуги», «недвижимость», «обустройство дома, бытовые услуги», «соцобслуживание, здравоохранение», «суды, юридические услуги», «таможенные платежи», «стоянки, гаражи, парковки».
Сейчас в ЕРИП можно оплатить больше 50 тысяч услуг. Число производителей услуг в системе выросло до 16 тысяч.
Вырастут цены на некоторые сигареты
В Беларуси с 1 июня
Вырастут цены также на некоторые сигареты гродненской табачной фабрики «Неман», а также некоторые марки тех, которые ввозит в страну Беларусьторг. Кроме того, в продаже с 1 июня также появятся сигареты компании «ЭНЕРГО-ОИЛ».
Власти займутся регулированием цен организаций-монополистов
С 17 июня власти будут регулировать цены (тарифы) организаций-монополистов, способны влиять на сложившийся уровень цен на потребительском рынке. Это предусмотрено
Это сделано для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен и тарифов организаций-монополистов и пресечения злоупотребления ими доминирующим положением.
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FINANCE.TUT.BY составил топ июньских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
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