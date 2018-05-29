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«Официально заявляю: мой сын на этот маразм северокорейской самодеятельности не пойдет!»

30.05.2018 06:31 — Разное | Партизан  
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«Последний звонок-2018»: родителей обязали быть на связи со школой каждые два часа.

«Официально заявляю: мой сын на этот маразм северокорейской самодеятельности не пойдет!»
«И я-то был совершенно уверен, что недавняя ужасная трагедия в российском торговом центре многому чиновников научила, и детей не стоит бесцельно тысячами загонять в закрытые пространства…»

Казалось бы, никакой проблемы нет: не хочешь идти на «Последний звонок» – не иди. Но выпускников оршанских школ принуждают сдавать деньги, при этом давление оказывается и на директоров учебных заведений, и на учителей, и на самую «низшую касту» – учеников и родителей. К тому же, «принудиловкой» решаются сразу 2 проблемы: выполняется план школьных мероприятий, организованных городскими властями, а также план платных услуг Ледовой арены.

Но вот чтобы каждые два часа звонить классному руководителю и докладывать ему о местонахождении ребенка… Это, как говорится, гвоздь программы 2018 года.

«Фейсбук спрашивает о чем я думаю, я не думаю, я офигеваю. Завтра всеобщий последний звонок в арене, детей сгоняют туда как стадо, не уточняя их желаний. Если мы не можем, я обязана писать вот такое вот заявление, информировать каждые два! часа о месте своего нахождения
 
 
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«Последний звонок-2018»: родителей обязали быть на связи со школой каждые два часа.
 
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