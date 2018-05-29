ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немцы пострадали от непонятных звонков из Беларуси

30.05.2018 06:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Федеральное сетевое агентство Германии получило жалобы от трехсот потребителей услуг мобильной связи в отношении звонков на их сотовые телефоны из Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе данного ведомства.

После первой же трели такие звонки обрывались. Набрав обозначившийся в списке пропущенных вызовов номер, граждане попадали на автоответчик, и каждая минута такого «разговора» оказывалась затем ценой в несколько евро.

Пользователи не понимали, что звонят за рубеж, а не на номер во внутренней сети Германии. Дело в том, что комбинация кода Беларуси 00375 очень похожа на код Саксонии – 0375, говорится в пресс-релизе.

По итогам обращений потребителей Федеральное сетевое агентство запретило мобильным операторам в стране взимать с абонентов плату за исходящие звонки на 28 белорусских телефонных номеров, перечисленных в отдельном списке.

Если кому-то из клиентов уже пришел счет за эти вызовы, он не обязан его оплачивать. Если счет уже оплачен, гражданам рекомендуется обратиться в контакт-центр своего оператора связи для возврата денег.

Как поясняется, жертвы подобных звонков при наборе номера обычно попадают на автоответчик, который что-то говорит на непонятном языке. Могут звучать объявления о каких-либо услугах – например, эротического характера.


Цель тех, кто это делает, состоит в том, чтобы абонент как можно более долгое время находился на линии, поскольку они получают доход от каждого звонка, который всегда тарифицируется по очень высокой ставке.

Федеральное сетевое агентство рассказало, что предпринимает меры в отношении подобных схем. Так, операторам связи предписано при вызове определенных номеров бесплатно озвучивать клиентам информацию о стоимости звонка.
 

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральное сетевое агентство Германии получило жалобы от трехсот потребителей услуг мобильной связи в отношении звонков на их сотовые телефоны из Беларуси. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Беларуси по футболу: «Витебск» обыграл «Слуцк», «Динамо-Брест» упустило победу над «Днепром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика