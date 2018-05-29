Немцы пострадали от непонятных звонков из Беларуси

После первой же трели такие звонки обрывались. Набрав обозначившийся в списке пропущенных вызовов номер, граждане попадали на автоответчик, и каждая минута такого «разговора» оказывалась затем ценой в несколько евро.





Пользователи не понимали, что звонят за рубеж, а не на номер во внутренней сети Германии. Дело в том, что комбинация кода Беларуси 00375 очень похожа на код Саксонии – 0375, говорится в пресс-релизе.





По итогам обращений потребителей Федеральное сетевое агентство запретило мобильным операторам в стране взимать с абонентов плату за исходящие звонки на 28 белорусских телефонных номеров, перечисленных в отдельном списке.





Если кому-то из клиентов уже пришел счет за эти вызовы, он не обязан его оплачивать. Если счет уже оплачен, гражданам рекомендуется обратиться в контакт-центр своего оператора связи для возврата денег.





Как поясняется, жертвы подобных звонков при наборе номера обычно попадают на автоответчик, который что-то говорит на непонятном языке. Могут звучать объявления о каких-либо услугах – например, эротического характера.









Цель тех, кто это делает, состоит в том, чтобы абонент как можно более долгое время находился на линии, поскольку они получают доход от каждого звонка, который всегда тарифицируется по очень высокой ставке.





Федеральное сетевое агентство рассказало, что предпринимает меры в отношении подобных схем. Так, операторам связи предписано при вызове определенных номеров бесплатно озвучивать клиентам информацию о стоимости звонка.