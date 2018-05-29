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Полиция показала фоторобот вероятного убийцы Бабченко
Министерство внутренних дел Украины составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко
Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду.
Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.
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Министерство внутренних дел Украины составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко
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