|
За что убили? Пять цитат Аркадия Бабченко
Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину. «Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая похожие случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять также другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств", – об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на заседании Совбеза ООН.
"Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное — не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь", - писал Бабченко.
В июле 2016-го Бабченко написал текст под названием "Я устал хоронить своих" об убийстве Павла Шеремета. Цитата из него:
«В Сверхдержавии в бараках мужик провалился в придомовой сортир на улице. Чувак с пивом зашел отлить, смотрит, в выгребной яме мужик мычит. Ну, подумаешь, в сортире кто-то тонет, эка невидаль. Отлил, развернулся, и дальше пошел бухать. Мужик утонул…Там реально вот так».
«До тех пор, пока вы не выйдете с фотографиями десяти тысяч убитых вашей страной украинцев, все эти ваши "Бессмертные полки" - говно лицемерное».
"Он не выбирал слов. Абсолютно прямой. Абсолютно честный. Настоящий художник, писатель, для которого было важнее гражданское высказывание, чем осмысление происходящего", - пишет о Бабченко российская «Новая газета», в которой до отъезда из страны он работал специальным корреспондентом.
Они остались сиротами
Многие годы журналист усыновлял ребятишек из д их домов, где те никому не были нужны и поднимал их своими силами, пишет
У убитого вечером 29 мая в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, было шесть приемных детей. Первый ребенок, появившийся в семье, был приемным. Второй — тоже. И только третья дочь у Бабченко родилась своя.
Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 (шесть) приёмных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остаётся мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире.
Семья Бабченко несколько лет, ещё до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны.
Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать своё бельё, серьёзно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград.
Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину. «Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая похожие случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)