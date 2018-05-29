За что убили? Пять цитат Аркадия Бабченко

"Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное — не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь", - писал Бабченко.





В июле 2016-го Бабченко написал текст под названием "Я устал хоронить своих" об убийстве Павла Шеремета. Цитата из него:





"Ну вот убили вы политического журналиста Павла Шеремета, и что? Я не знаю, кто именно "вы", с какими мотивами и из какой страны, но - вот и что теперь-то? Какую опасность вы устранили? Что изменится? Общественное мнение как-то поменяется? Что, свобода, которую он отстаивал, станет менее ценной в глазах тех, в чьих она является чуть ли не главнейшей ценностью?

Диктатура, которую он ненавидел и с которой боролся - и у себя в Беларуси, и в России, и в вынужденной эмиграции в Украину - что, приобретет в чьих-то глазах какую-то привлекательность? Поменяется вектор развития страны что ли? Да, что-то мы лоханулись с этой Европой, давай, братцы, опять обратно под крыло Московии - так что ли?"





«В Сверхдержавии в бараках мужик провалился в придомовой сортир на улице. Чувак с пивом зашел отлить, смотрит, в выгребной яме мужик мычит. Ну, подумаешь, в сортире кто-то тонет, эка невидаль. Отлил, развернулся, и дальше пошел бухать. Мужик утонул…Там реально вот так».





«Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно. "Срочная новость! Путин официально стал Президентом!"...Мне кажется, самым популярным СМИ в нынешней России может стать по-настоящему честное СМИ, которое напишет одну единственную фразу: "В Мордоре сегодня ничерта не изменилось».





«До тех пор, пока вы не выйдете с фотографиями десяти тысяч убитых вашей страной украинцев, все эти ваши "Бессмертные полки" - говно лицемерное».





"Он не выбирал слов. Абсолютно прямой. Абсолютно честный. Настоящий художник, писатель, для которого было важнее гражданское высказывание, чем осмысление происходящего", - пишет о Бабченко российская «Новая газета», в которой до отъезда из страны он работал специальным корреспондентом.





Они остались сиротами













Главред . Многие годы журналист усыновлял ребятишек из д их домов, где те никому не были нужны и поднимал их своими силами, пишет





У убитого вечером 29 мая в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, было шесть приемных детей. Первый ребенок, появившийся в семье, был приемным. Второй — тоже. И только третья дочь у Бабченко родилась своя.





Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 (шесть) приёмных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остаётся мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире.





Семья Бабченко несколько лет, ещё до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны.





Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать своё бельё, серьёзно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград.





Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере.