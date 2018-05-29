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В Папуа-Новой Гвинее заблокируют Facebook на месяц

30.05.2018 07:50 — Разное | ОНТ  
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Власти Папуа-Новой Гвинеи решили изучить, как население использует соцсеть. Для этого они объявили месячную блокировку Facebook на территории страны.  

Казалось бы, какая здесь связь? Однако чиновники объясняют, что таким образом будут вычислять граждан, скрывающихся за фейковыми аккаунтами, и удалять их страницы.

Контролем блокировки будет заниматься Министерство связи и информационных технологий. Оно планирует собрать данные о фальшивых аккаунтах и новостях, а также о пользователях, загружающих порнографию. Запрещённый контент и подозрительные профили ведомство намерено удалить, после чего доступ к соцсети будет восстановлен. 

Вопрос заключается в том, как именно будут удаляться сведения. Возможно, власти Папуа-Новой Гвинеи обратятся напрямую к руководству компании Facebook.

 
 
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​Власти Папуа-Новой Гвинеи решили изучить, как население использует соцсеть. Для этого они объявили месячную блокировку Facebook на территории страны.
 
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