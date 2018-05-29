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Первый алкогольный напиток от компании Coca-Cola выпущен в Японии

30.05.2018 07:41 — Разное | Партизан  
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В японских магазинах появился уникальный продукт — первый алкогольный напиток от компании Coca-Cola. Так американский гигант стремится привлечь новых потребителей и выйти на новые рынки.



Напиток имеет лимонный привкус и доступен в трёх вариантах крепости — от 3% до 8%. Производители не раскрыли рецепт нового продукта. Известно, что создатели вдохновились популярным в Японии слабоалкогольным коктейлем Chu-Hi — газировки с сётю.

Как сообщает Agronews, купить алкогольную «колу» можно только в Японии. Представители Coca-Cola заявляют, что у компании нет планов по выпуску новых напитков за пределами Японии.

 
 
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В японских магазинах появился уникальный продукт — первый алкогольный напиток от компании Coca-Cola. Так американский гигант стремится привлечь новых потребителей и...
 
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