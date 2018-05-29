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Роналду может перейти в новый клуб

30.05.2018 07:05 — Разное | Партизан  
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду собирается перейти в «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает Лента.ру.

По информации издания, агент португальского форварда Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы принять участие в переговорах с представителями французской команды и договориться о переходе клиента в ПСЖ.

Ранее 29 мая с сайта клубного магазина «Реала» из раздела «состав» исчезло изображение нападающего.

26 мая португалец в составе сливочных пятый раз выиграл Лигу чемпионов, став рекордсменом турнира.

После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни».

По информации испанского издания AS, Роналду решил покинуть команду из-за недовольства условиями нового контракта.

Футболист перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года.

В составе сливочных форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

 
 
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду собирается перейти в «Пари Сен-Жермен».
 
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